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04 Ocak 2017 14:23

Vali Okur ve eşi minik Medine’yi ziyaret etti

Vali Okur ve eşi minik Medine’yi ziyaret etti

04 Ocak 2017 14:23

Uşak Valisi Ahmet Okur ve eşi amansız hastalığa yakalanan 3 yaşındaki Medine Su’yu evinde ziyaret etti.
Eşi Hatice Nur Okur ile birlikte Çalışkan ailesini ziyaret eden Vali Okur Medine Su’nun rahatsızlığının seyri hakkında bilgi aldı. Yapılan muayene ve kontroller sırasında tümör kanseri teşhisi konulan ve tedavisi devam eden Medine Su’nun sosyal güvenlik kapsamında tedavi ve takibinin Uşak Devlet Hastanesinde devam ettiği belirtildi.
Ziyaret sırasında aileye moral veren Vali Okur ve eşi Hatice Nur Okur Medine Su’nun ihtiyaç duyduğu bazı eşyaları ve oyuncakları hediye etti. Çalışkan ailesi Vali Okur ve eşinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Vali Okur da “Vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde her zaman yanındayız. Çalışkan ailesinin evladı için neler yapılmış, neler yapılabilir bunları değerlendirdik. Küçük kızımızın bir an önce sağlığına kavuşması bizim de en büyük dileğimizdir” dedi.
Vali Okur ve eşi Hatice Nur Okur aileye geçmiş olsun dilekleriyle birlikte Allah’tan acil şifalar temennisinde bulundu.



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