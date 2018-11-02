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Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Salim Demir için Uşak Valiliği önünde uğurlama töreni düzenlendi.


3 Temmuz 2017 tarihinde Uşak'ta göreve başlayan Vali Salim Demir, geçtiğimiz hafta Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Vali Salim Demir için valilik binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde il protokolü, valilik çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar kalıtıldı. Uğurlama için hazır bulunanlarla tek tek tokalaşan Vali Salim Demir, Valilik Binası ve 15 Temmuz Şehitler Meydanında da toplu fotoğraf çekilmesinin ardından uğurlamaya katılanlardan helallik isteyerek kentten ayrıldı.

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