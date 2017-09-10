Veliler okul öncesi kırtasiye alışverişlerine dikkat

18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi bazı öğrenciler kırtasiyelerde ön hazırlık yapmaya başladılar. Velileri ile birlikte kırtasiyelerde eksiklerini tamamlamaya çalışan öğrenciler okul heyecanın şimdiden başladığını söylediler. Kırtasiye satışlarındaki yoğunluğun geçen seneye oranla daha düşük olduğunu söyleyen kırtasiye işletmecileri faturalı ürün satışından dolayı birçok kırtasiye ürün fiyatının yüksek olduğuna bu yüzden beklenen hareketliliğin henüz başlamadığına dikkat çektiler.

Geçen seneye oranla kırtasiye ürünlerinin bu yıl daha yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Laçinbay, kırtasiyelerdeki esas yoğunluğun pazartesi günü 1. sınıf öğrencilerin ders başı yapmasıyla artacağını dile getirdi. Velileri ucuz kırtasiye ürünleri almamaları konusunda uyaran Laçinbay, ucuz ürünlerin sağlıklı olmadığını ve kanserojen madde içerebileceğine, bu yüzden çocukları böyle ürünlerden uzak tutmak gerektiğine vurgu yaptı. Kırtasiye ürünlerinin 1 milyonculardan değil kaliteli ve sağlıklı ürün satışı yapan kırtasiyelerden alınması gerektiğini söyleyen Laçinbay, “ Çocuklarımız sağlığı için kırtasiye ürünlerini 1 milyonculardan değil kaliteli ürün satan kırtasiyelerden almak daha doğru çünkü çocuklarımız sağlığı paradan daha önemli. Kalitesiz çok ucuza ürünler var fakat bu ürünler çocukların ellerinde ve ciltlerinde yaralara sebep olabiliyor. Onun için kırtasiye ürünlerini kesinlikle kırtasiyeciden almak en doğrusu” dedi.

Büyük marketlerinde kırtasiye ürünleri sattığına dikkat çeken başka bir kırtasiye işletmecisi Sedat Tanıtmış, böyle firmaların kesinlikle denetlenmesi gerektiğine değindi. Özellikle piyasada ucuz Çin işi kırtasiye ürünlerinin çok fazla olduğunu belirten Tanıtmış, velilerin bu ürünlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi.