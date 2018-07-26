Yaz sporlarının yanı sıra öğrencilere yönelik hobi okulları açılsın

Drona karşı çok merakı olduğunu vurgulayan Kavcı; “Bu dronu hiçbir ticari amaç gütmeden çocuklara göstermek için, büyüklere göstermek için yaptım, muvaffak oldum uçurdum. Hatta Esentepe’de yeni bir camimiz yapılıyor onu kuşbakışı olarak yeni yaptığım bu dron ile çektim. Şu an çalışıyor faal yani. Ben bunları çocuklara, gençlere, üniversitelilere, üniversiteler biraz boş, üniversitelerimizi temelli kötülemek istemem yazma çizme var meslek dalı yok. Üniversiteler meslek dalları bakımından eksik. Ben üniversite öğrencilerine bir şeyler anlatayım konuşayım istiyorum. Buradaki gördüklerinizin hepsi kendi imalatım. Dronun elektronik malzemesini Çin’den getirdim alüminyum malzeme kullandım CNS’de yapamadığımı matkap aldım onda yaptım. Sadece Uşak değil ülke olarak bu konularda kendimizi geliştirmemiz lazım.” Dedi.

Uşak’ta Model uçakları ve dronları uçuracak yer bulamamaktan yakınan Kavcı; “Başkanımız yeni başkan olduğunda bize zaman olursa bir havaalanı yapalım demişti. Biz onu bekliyoruz ümitleniyoruz, bir yerde mesire alanı gibi alanımız olsun çocuklar gelsinler oralarda uçursunlar ama çocuklar dağınık. Beni 5-6 tane torunum var hep internetteler, internete karşı değilim ama dışarıda böyle aktivitelerle uğraşmaları daha güzel olur. Yaz okullar ı var, spor var, yüzme var ama üretilen bir şey yok bir meslek dalında bir yaz okulu yok. Benim yaşım 72 bu mesleğe doyamadım, 24 sat çalışsam çalışacağım. Yaptığım bu maketler hep kendi eserim.” Şeklinde konuştu.

Türk Hava Kurumlarının bütün birçok ilde faal olarak çalıştığını belirten Kavcı; “ Ama biz maalesef olduğumuz yerde sayıyoruz. Ben çok memleket gezdim. Yerimiz bile yok dronu harman tarlasında uçuruyoruz. Belediyemizden ufak iptidai bir yer istiyoruz, resmi olsun ben de onları orada ustalık yapayım. Ben tek başıma hakkından gelemem. Bize tahsis edilen bir yer vardı, başkan Nurullah Cahan orasını lüzum gördü başka bir yere verdi, bize de Dikilitaş mahallesinden bir yer sözü vermişti, bekliyoruz. Eski yerimizde 50 kişi falan vardık hep kalbur üstü yaşlı arkadaşlar vardı, dağıldık. Uşak sanata karşı boş. Diğer vilayetlerde görüyorum ben herkes gerek valilik gerekse belediyeler tarafından kendilerine has bir şeyler yapıyorlar. Bize hobi evi gibi bir yer tahsis etsinler, çocuklar gündüzleri, akşamları gelsinler ben 24 saat çalışayım hiç para almadan, para ikinci planda. Ben emekli biriyim bu yaştan sonra kazanmışım kazanmamışım önemli değil önemli olan çocuklar bir şeyler öğrensinler.

Askerde paşanın uçağını temizlerken uçaklara karşı hastalık derecesinde bir ilgi alaka duymaya başladığını söyleyen Kavcı; “ Daha uçağa binmedim ama gücüm yetse eski bir uçak alıp getireceğim çocuklar bir görsün. Üniversitede mezun olan çocuklar havacılık bölümünde teknisyen olarak okuyan çocuklar daha uçak görmediler. Benden biraz bir şeyler öğrendiler, ben onlardan bir şeyler öğrendim. Atatürk Kültür Merkezinde sergi yaptılar ona iştirak ettik, tek tek malzemeleri götürdük. Hostes olanlar var Radyo Televizyon Bölümünde olanlar var, onlarla yiyoruz içiyoruz, okuldan da fazla okul olduk.” İfadelerin kullandı.