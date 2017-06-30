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30 Haziran 2017 11:46

Yazın gerçekleşecek estetik ameliyatlarına dikkat

Kişilerin en çok araştırdığı sorulardan biri olan "Yaz aylarında burun estetiği olunur mu? sorusunun cevabını Operatör Dr.

Yazın gerçekleşecek estetik ameliyatlarına dikkat

30 Haziran 2017 11:46

Kenan Selçuk Tuncay açıkladı.


KBB Uzm. Op. Dr. Kenan Selçuk Tuncay verdiği bilgilerde yaz aylarında yüz bölgesinde estetik operasyonlar yaptırırken dikkat edilmesi gerektiğini, sorunun cevabına da evet yapılır şeklinde yanıtladı. Tuncay, “Havaların nemli-kuru, sıcak-soğuk olması, yaz mevsiminde estetik ameliyat olma konusunda olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Mevsimsel sıcaklıklar, ameliyatların başarısını engellememektedir. Kişilerin yazın dikkat etmesi ile kışın dikkat etmesi gerekenler konusunda çok fazla bir farklılık yoktur. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunmak için tedbirler alınır. Yüz bölgesinde yapılan estetik ameliyatlarda, iyileşme sürecinde, bronzlaşmak için güneşe maruz kalmamak gerekir. İster ameliyat olalım ister olmayalım, yaz aylarında 10:00 - 16:00 saat aralığında güneşe her zaman dikkat etmeliyiz. Diğer saatlerde güneşlenirken, 50 koruma faktörü güneş koruyucu krem mutlaka kullanılmalıdır” dedi.


Burun Estetiği ameliyatından sonra burun üzerinde bir hafta alçı olduğuna dikkat çeken Tuncay; “Operasyonun iyileşme sürecinde bir takım şişlikler olabilmektedir. Estetik burun ameliyatı sonrası 3 ay kadar güneş gözlüğü kullanmamak gerekmektedir. Günümüzde özel yalıtım ve soğutma sistemleri ile ameliyathane koşulları istenilen derecede ayarlanabilmektedir. Bu yüzden yazın ameliyathane koşulları açısından operasyon olma konusunda engel bir durum yoktur. Burun estetiği ameliyatları sonrası, KBB doktorun belirttiği süreden sonra denize girme olanağı, iyileşme sürecini hızlandırır. Deniz suyu, burun içindeki kabuklanmaların temizlenmesi ve nefesin iyice açılması açısından iyileşme sürecinde büyük katkı sağlamaktadır. Estetik burun ameliyatından 3-4 hafta sonra, KBB Uzmanının onayı ile deniz girmekte sakınca yoktur"




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