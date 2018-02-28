Yeraltının hizmetkarları ödüllerini aldı

İşçilerden Girgin, “Daha önce 5-6 metre derinlikteki kazılarda tedbirleri arttırıyorduk. Şimdiyse 11 metrelik derinliğe indik ve 1400’lük boru hattı yerleştirdik. Bu proje Uşak için çok büyük bir alt yapı hamlesi oldu.” dedi.

Uşak Belediyesi tarafından, Kemalöz Mahallesi ve Şeref Caddesi’nden gelerek önce 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı’na, ardından kent merkezine ulaşan ve sel felaketine dönüşen yağmur sularının önü kesildi. 11 metre derinliğe kadar ulaşan ve 980 metre uzunluğa sahip kazı çalışmalarında fedakârca çalışan tüm personel düzenlenen programda Başkan Cahan ile bir araya geldi.

Yoğun bir performansla çalışan en başarılı 5 personelse Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından ödüllendirildi. Ekip sorumlusu Mehmet Girgin, kepçe operatörü Halil Karaca, büz ustaları Kemal Tural, Serkan Yıldırım ve Nazif Aysal ödül alan isimler oldu. Öte yandan Su ve Kanalizasyon İşleri(USKİ) Müdürü Serdar Arıcan’a da üstün hizmetleri nedeniyle plaket verildi.

Üç yılı aşkın süredir Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekip sorumlusu Mehmet Girgin, “Dikilitaş bölgesinde 11 metre derinliğe kadar indik. Daha önce 5-6 metrelik kazılarda tedbirleri arttırırken bu gerçekten büyük bir derinlik oldu. Çalıştığım farklı şirketleri de ele alınca şimdiye kadar katıldığım en büyük kazı oldu.” diye konuştu.

Daha önce anlık yağışlarda kent merkezindeki pek çok bölgenin sular altında kaldığını anımsatan Girgin, “Uşak’a 1400’lük, içerisine rahatlıkla bir insanın sığdığı borularla yeni bir alt yapı kazandırdık. Yağan yağmurlarda sonucu gördük ve bu da bizi onure etti.” açıklamalarında bulundu. Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından düzenlenen yemek programını beklemediklerini ve güzel bir sürpriz olduğunu kaydeden Mehmet Girgin ekibi adına Cahan’a teşekkür etti.

Başkan Cahan tarafından kendisine plaket takdim edilen USKİ Müdürü Serdar Arıcan ise program nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uşak’ta bu dönemde yapılan alt yapı çalışmasının her belediye tarafından yapılamayacağını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu ise, “Artık arkadaşlarımız 2-3 metrelik kazılara kazı demiyorlar. Fedakârca çalışan personellerimizi gönülden kutluyorum.” diye konuştu.

Programda konuşan ve çalışanlarla bir aile olduklarını aktaran Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “İmkansız dediler yaptık, iki yıl dediler kendi ekiplerimizle 3 ayda bitirdik. Bünyemizde yaptığımız için yaklaşık yüzde 80 daha uyguna mal ettik. Görev süremiz boyunca alt yapıda çok önemli işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Her alanda yüksek standartlarda hizmet vermek için uğraşıyoruz.” dedi. Uşak tarihinin en önemli ve en derin kazısının yağmurların başlamasıyla mahiyetini ortaya koyduğunu vurguladı.

Cahan, kente gelen tüm misafirlerin unutamayacakları bir Uşak göreceklerini belirtti. Görünmeyen hizmet olarak tanımlanan alt yapıdan, sportif ve sosyal alanlara, yollardan köprülü kavşaklara, hizmeti kalite ile ulaştıracaklarını kaydederek, Uşak’ın dönüşümünde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Programa Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Dayıoğlu, Hakan Uludağ, İsmail Ünal, UTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çümen ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Serdar Arıcan da katıldı.