Yıldız Tilbe sahnede hediye edilen halının üzerine yattı

Program sonunda Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın hediye ettiği yıldız motifli tarihi Uşak halısının üstüne yatan ünlü sanatçı, geceye damgasını vurdu.

Utaş Uşakspor’un şampiyon olup 2.Lig’e yükselmesi halinde Yıldız Tilbe’yi şehirlerinde görmek isteyen Uşaklılar bu talebini Başkan Cahan’a iletti. Yoğun talebe kayıtsız kalmayan Başkan Cahan, Yıldız Tilbe’yi Uşaklarla buluşturacağına dair söz verdi ve sözünü yerine getirdi.

On binlerin meydanı hıncahınç doldurduğu konser hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. Konser başlangıcında bir anda bastıran sağanak yağışa rağmen meydanı terk etmeyen konuklar tabureleri başlarına koyarak renkli anlara sahne oldular. On binlerce vatandaşın katıldığı sezon açılışında, Utaş Uşakspor futbolcuları ve teknik ekip tam kadro yer aldı. Yıldız Tilbe ve meydanı dolduran büyük kalabalık, birbirinden güzel şarkıları hep birlikte seslendirdi. Konser öncesinde sosyal medya hesabından Uşak’a geleceği için çok mutlu olduğunu ve dünyaca ünlü Uşak halılarına hayranlığını belirten Tilbe’ye Başkan Cahan Uşak halısı ve Utaş Uşakspor forması hediye etti. Hediyesini alan ünlü sanatçı sahneye yaydığı halının üzerine yatarak geceye damga vurdu. İsminin yazılı olduğu 64 numaralı Utaş Uşak formasını da giyen Tilbe konser sonuna kadar formasını sırtından çıkarmadı.

Geçen yıl elde edilen şampiyonluğun ardından Utaş Uşakspor’un 2. Lig’e yükseldiğini ve taraftara Yıldız Tilbe konseri sözü verdiklerini hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Uşak, uzun bir süre sonra profesyonel ligle tanıştı ve aynı sezon içinde tekrar şampiyon olarak 2. Lig’de mücadele etme hakkını elde etti. Uşakspor’un daha üst liglere yükselmesi için bu sezon iyi bir ekip kurduk ve takımımızın kısa vadede 1. Lig’e, uzun vadede ise Süper Lig’e yükselmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Uşakspor, köklü tarihi ve kendisine gönülden bağlı taraftarıyla daha güzel günler görecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.