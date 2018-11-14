Yoldan çıkan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Ormanlık alanda şarampole devrilen kamyonun sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saat 21.00 sıralarında Uşka Buldan Yolu Uluğbey ilçesine bağlı Aksaz Köyü ile Eşme ilçesine bağlı Güllü yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan 58 VE 599 plakalı kamyon dağda tırmanırken henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Gece oldukça sakin olan yolun kenarında devrilmiş vaziyetteki kamyonu gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kamyondan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken yolun dar ve karanlık olması nedeniyle kurtarma çalışmaları yapılamadı. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.