ZEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak’ta yapıldı

Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Salim Demir’in ev sahipliğinde Uşak’ta yapıldı.

Toplantıya Vali Salim Demir’in yanı sıra Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile ZEKA Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi konuşma yapan Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, toplantıda ilk olarak Bölge kamuoyu ve paydaşlarımızın yakından takip ettiği 2018 yılı proje teklif çağrıları sonuçlarını ele alacaklarını kaydetti.

2. mali destek programı ile ilgili toplam 158 proje başvurusu alındığını ifade eden Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir, “Mevzuatta öngörülen değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Sonuçları, mevzuatta Kurulumuza tanınan yetkiler çerçevesinde değerlendireceğiz. Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı proje sahiplerini tebrik ediyor ve ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının diğer gündem maddeleri ile iglili bilgi veren Kütahya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Nayir,“Toplantının ikinci gündemi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerince hazırlanan illerimizin yatırım tekliflerinin bölge planlarına uyumu ve bölgesel bütünlüğün sağlanması için Ajansımıza gönderilmesi hususunu görüşecek ve değerlendirme raporu hazırlandıktan sonra Temmuz ayında konuyu tekrar değerlendireceğiz. Ayrıca iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında Ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetler ile Nisan ayı gelir-gider cetvelini değerlendireceğiz. Önemli faaliyetlere örnek olarak son dönemde güdümlü projelerimizde yaşanan gelişmeleri gösterebiliriz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’nin başvuru sahibi olduğu “Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Tasarım ve Araştırma Merkezi (MCBÜ-AKÜM)” projemiz Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sözleşme aşamasına gelmiş, İscehisar Mermer İhtisas OSB’nin başvuru sahibi olduğu “Mermerde Yüksek Verim, Yüksek Katma Değer” projemiz ise bu toplantıda görüşülerek Bakanlığa onaya gönderilecektir. Diğer güdümlü projelerimiz ile ilgili çalışmalarımız ise devam etmektedir. Toplantımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennilerimle sözlerime son veriyor; katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı açılış konuşmasının ardından gündemde bulunan konuların görüşülmesi ve karar bağlanmasıyla sona erdi.