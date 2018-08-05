Ulusal Van Denizi’ni Pedallıyoruz’ bisiklet etkinliğine katılan 60 sporcu üçüncü durak yeri olan Muradiye Şelalesi’ne geldi.

Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ‘1. Ulusal Van Denizi’ni Pedallıyoruz’ etkinliğine katılan sporcular geceyi geçirmek için Muradiye Şelalesi’ne geldi. Doğal güzelliklerden biri olan Muradiye Şelalesi’ne gelen sporcuları İlçe Emniyet Müdürlüğünden Başkomiser Fatih Öner karşıladı. Sporcuların şelalede konaklamaları için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Erdoğan Özer, ”Bugün yaklaşık 90 kilometre yolu kat ederek Muradiye Şelalesi’ne geldik. Birinci Van Denizi’ni Pedallıyoruz etkinliğini ulusal çapta yaptık. Yaklaşık 60 kişilik bir gurubuz. Türkiye’nin değişik illerinden guruplar halinde arkadaşlar gelmişler. Amacımız Van Denizi’ni gerek tarihi özellikleriyle, doğal ve kültürel özellikleriyle tanıtmak istiyoruz. Onun için bu organizasyonu yaptık, 5 gün sürecek, 4 gece konaklayacağız. İlk konaklama gecemiz Muradiye Şelalesi’nde olacak. İkinci gecemiz Van Kalesi’nde olacak. Van’a doğru gittiğimizde ikinci gün Türkiye’de sadece Van Denizi’nde olan Mavi Bayraklı Plaja da uğrayacağız. Yani buradaki amacımız buradaki tüm güzellikleri birer birer tanıttırmak, bölgemizdeki tüm tarihi ve turistik yerleri gezip misafirlerimize tanıtıp bir farkındalık oluşturmak. Nemrut Gölü’ndeki kraterleri görüp farkındalığımızı oluşturacağız. Güzel bir etkinlik oluyor. Bu gezimiz bölgemizi tanıtmak konusunda amacına ulaşacaktır” ifadesini kullandı.

Sporculardan kimya mühendisi olan Nursal Veşın, “Bisikletle gezmek benim hobim. Türkiye turuna çıkmıştım. Bu Van aktivitesini Doğubayazıt’a geldiğimde öğrendim, hemen oradan çıkıp buraya gelerek arkadaşlara katıldım. Van Gölü etrafında tur atacağız. Türkiye turumda, İzmir’den 9 Haziran 2018 tarihinde çıktım, yaklaşık 36 gün oldu, 2 bin 700 kilometre yol yaptım. 22 kilometre de tırmanışım var. Bu bisiklet turu da ayrı, heyecanlı bir güzellik oldu” dedi.

Mehmet Hasdemir isimli sporcu, “Biz üç kişilik bir gurup olarak Sivas’tan guruba katıldık. Buraya geliş amacımız buranın yerel vatandaşının dediği gibi ‘Van Denizi mavi kalsın temiz kalsın Van Denizi kirlenmesin’ amaçlı bir faaliyet vardı, bu faaliyete biz de katıldık. Güzel bir etkinlik oldu, şuan yapılan etkinlik amacına ulaşmak üzere. Diğer amacımız buradaki hem tarihsel hem kültürel hem de Van Gölü’nün temiz kalması için bir farkındalık yaptık bisiklet turu düzenledik. Bu etkinlikler devam edecek. Van Gölü biliyorsunuz Türkiye’nin en büyük gölü, yerel halkın dediği gibi Van Denizi. Amaç buranın mavi kalması. Bu etkinliğimize 13 ayrı ilden gelen sporcu arkadaşlar var. Herkesin buraya geliş amacı hem görmek hem gezmek en önemlisi de Van Gölü’nün temiz kalması, mavi kalması. İkinci durağımız olan Muradiye’deyiz gezimiz devam edecek” diye konuştu.