10 ayda 5 bin kamyon çöp toplandı

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekiplerince yılbaşından bu yana yaklaşık 5 bin kamyon çöp toplandı.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe genelindeki çalışmalar kapsamında yılbaşından bu yana yaklaşık 5 bin kamyon çöp toplandı. Temiz bir Çaldıran için yılbaşından bu yana yaklaşık 90 bin ton çöp temizlendiğini ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, ilçe ve kırsal mahallelerimizin farklı 100 noktasında aralıksız temizlik hizmeti vermektedir. Temiz ve yaşanılabilir bir Çaldıran için temizliğe özen gösteriyoruz. On aylık zaman diliminde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan 100 farklı noktada yaklaşık 5 bin kamyon çöp temizlenmiştir. İlçemiz ve mahallelerimizde 2 adet kepçe, 4 adet damperli kamyon, 3 adet sıkıştırma çöp aracı, 2 adet vakumlu süpürge aracı ve 37 personelin titiz çalışması sonucunda yaklaşık 90 bin ton çöp temizlenerek vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşamlarına katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Dundar, ilçe merkezindeki okul ve resmi kurumlarda kurdukları geri dönüşüm konteynerleri sayesinde hem çevre kirliliğini azalttıklarını hem de burada toplanan plastik çöplerin ülke ve ilçe ekonomisine katkı sunmasını sağladıklarını kaydetti. Dundan, “Çaldıran ilçesinde son iki yılda yapılan düzenli ve titiz temizlik çalışmalarımızın yanı sıra ilçe tarihinde ilk defa D975 uluslar arası karayolu üzerinde bulunan çarşı merkezimizin cadde ve sokaklarını sabunlu suyla yıkayarak ilçe merkezimize ayrı bir görüntü sağladık. Çaldıran Belediyesi olarak devletimizin vatandaşlarımıza hizmet olarak harcanmak üzere gönderdiği paranın son kuruşuna kadar, birilerine peş çekmeden vatandaşlarımıza hizmet olarak iade ediyoruz” şeklinde konuştu.