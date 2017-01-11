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11 Ocak 2017 11:46

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

11 Ocak 2017 11:46

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir program düzenledi.
Van Gölü sahilindeki Martı Tesislerinde düzenlenen, ulusal ve yerel basın mensuplarının katıldığı gecede bir konuşma yapan VGC Başkanı Fatih Sevinç, 2011 yılında göreve geldiklerini hatırlatarak, o günden itibaren tek amaçlarının kentteki gazetecilere her anlamda yardımcı olmak olduğunu söyledi. VGC olarak son bir yıldır duraklama dönemi yaşadıklarını ifade eden Sevinç, “Türkiye ve dünya genelinde sıkıntılar yaşandığı için haliyle bizim sektör de bundan etkilendi. Sektörde ciddi anlamda daralmalar yaşandı. Kapanan, ceza yiyen gazetelerimiz oldu. Meslektaşlarımız arasında kutuplaşmalar oldu. Bu süreçte bize karşı haklı eleştirileriniz olmuştur. Bunları telafi etmenin yollarını arayacağız. Ancak şunu bilmenizi isteriz ki, elimizden geldiği kadar bu sıkıntıların giderilmesi yönünde reflekslerimiz oldu. Bunları uluorta konuşmak yerine, kendi içimizde çözmeye çalıştık. Gönül isterdi ki sorun olmasın, ama ne yazık ki bazen oluyor. Bizler, birlik ve beraberlikle bu sıkıntılarımızı gidereceğimizi düşünüyoruz. Sorunların çözümü konusunda hep beraber bir şeyler yapmalıyız. Beraber nice günlerimizin olması dilekleriyle hepinizin gününü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Program, ikramlarla son buldu.



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