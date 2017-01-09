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09 Ocak 2017 16:41

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09 Ocak 2017 16:41

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Av. Zahir Soğanda, yayımladığı mesajında, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içerdiğini belirterek, basının Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinde önemli görevler üstlendiğini ve üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı. Başkan Soğanda, “Ülkemizdeki gelişmeleri kamuoyuna aktararak halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görmenin yanı sıra ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi ifa eden basın mensuplarının çalışma koşullarının kolaylaştırılarak daha iyi imkanlara ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, hak ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması yönünde attığımız adımlar, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Toplumumuzun menfaatleri doğrultusunda tarafsız, doğru ve ilkeli bir şekilde çalışarak, toplumun bilgilendirilmesini sağlayan basın mensuplarımız, bu özellikleriyle de toplumumuzun vicdan ve duygularına tercüman olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimizde görev yapanlar olmak üzere tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



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