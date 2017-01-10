Van Valisi İbrahim Taşyapan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Taşyapan, yayınladığı mesajda, “Kamuoyunu hızlı ve doğru şekilde bilgilendirerek, toplumun haber alma ihtiyacını gidermeyi amaçlayan gazeteciler, türlü zorluklarına rağmen görevlerini gönüllülük esası, özveri ve gayretle ifa etmeye çalışan, önemli bir meslek grubunun üyeleridir. Kendi içinde meslek ilkeleri bulunan gazetecilik mesleği, hukuk kurallarına bağlı, tarafsız, özel yaşama ve kişilerin haklarına saygılı şekilde yürütüldüğünde, toplum üzerinde tartışılmayacak ve azımsanmayacak oranda etki bırakabilmektedir. Son örneğini 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında yaşayarak gördüğümüz bu etki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan olmak üzere, milletin kendi iradesine sahip çıkma davetlerinin kısa sürede ülke geneline yayılmasıyla bir kez daha kanıtlanmıştır. Devletinin ve milletinin yanında yer alan vatansever gazetecilerimiz ve bağlı bulundukları medya organları, bir parçası oldukları millete yönelen tehdidin başarıyla savuşturulmasında kilit rollerden birini üstlenmiş ve üzerlerine düşeni layığıyla yerine getirmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde görev yapan gazeteciler olmak üzere, yaşadıkları topluma ve millete hizmet etmeyi vazife sayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, özel yaşamlarında sağlık ve mutluluk, meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynayan basın mensuplarının gününü kutladı. Gazetecilerin birçok zorluğa göğüs gererek, gecesini gündüzüne katıp, yaz kış, tehlikeli tehlikesiz demeden canla başla çalışarak yaptıkları haberlerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağladıklarını belirten Milletvekili Burhan Kayatürk, toplumumuzun vicdan ve duygularına tercüman olma misyonunu taşıdıklarını söyledi. Kayatürk, "Kendi sorumluluğunun bilincinde olan, özgür ve tarafsız bir basın demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir. O halde demokrasimizin vazgeçilmezi saydığımız basınımız, her zaman ve her koşulda kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak, kişilik haklarına saygılı, ülke gerçeklerine ve milli değerlere duyarlı olmalıdırlar. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi ele geçirmeye yönelik darbe teşebbüsünden sonra, ulusal ve uluslararası bazı basın kuruluşları, adeta Türkiye’ye karşı negatif bir algı kampanyası yürütmüş, televizyon kanalları, haber siteleri, gazeteler ve sosyal medya aracılığı ile kaynağı doğrulanmayan haberler yapmışlardır. Böylelikle basın etiği ayaklar altına alınmış, antidemokratik bir dil kullanılarak sınıfta kalmışlardır. AK Parti olarak bizler basının gücüne, halkın haber alma hakkına inanan bir partinin neferleri olarak basın özgürlüğünü hep savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Devletini, milletini düşünmeyen, kendi çıkarları doğrultusunda taraflı haber yapan basın mensuplarını da kınamaya devam edeceğiz. Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi, rahat, özgür, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur. Bu vesileyle, insanların ortak sesi, gözü, kulağı olan, kamu yararı gözeterek, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini başarıyla ifa eden başta gazetecilerimiz olmak üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutlarım. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.