13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van’da başladı

Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi” başladı.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesinin konferans salonunda açılışı gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda akademisyen katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi’nin Van’da yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Bir kongrenin organize edilmesinin çok kolay olmadığını anımsatan Rektör Battal, “Bu kongrenin eksiksiz bir şekilde yapılması ve şu aşamaya getirilmesi başlı başına bir başarıdır. Üniversitemizde kimya alanında yapılan çalışmalarla Türkiye çapındaki kimya alanında yapılan çalışmalar sıralamaya tabi tutuluyor. Bu sıralamada üniversitemizin ilk 10 içerisinde yer aldığını ifade etmek istiyorum. Üniversitemizin kimya alanında çalışan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Kimya hayatın ta kendisidir”

Van YYÜ’nün kimya alanında oldukça güçlü bir altyapısı olduğunu ifade eden Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemizin alt yapısı oldukça güçlü ve arkadaşlarımız da gayretlidir. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz güvenlik noktaların daha güvenli hale gelmeleri için çelik yelek gibi bir kumaş üretildi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte bütün bunların temelinde kimya var. Bu yüzden görüyoruz ki kimya hayatın ta kendisidir. Burada 300’ün üzerinde bildiri sunulacak. Kimya alanında söz sahibi hocalarımızın burada olması ve sunumlarını gerçekleştirmesi, tartışmalara renk katmalarıyla çok önemli konular gün yüzüne çıkacaktır. Bu konuda Van YYÜ olarak elimizden gelen desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz.”

Bilimsel çalışmalara her zaman destek vereceklerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, “Burada hizmet veren bilim insanlarımızın da şehrimizi ziyaret etmeleri bizleri memnun etti. Yeter ki bilimsel çalışmalar halkımızla paylaşılsın. Bu konuda bizlere ne düşerse memnuniyetle yerine getirmemiz gerekir. Bu tür çalışmalarla Türkiye hak ettiği yere gelecektir. Bunun için de son 17 yılda Türkiye’de bilimin, sanatın, sporun önü açıldı. Önümüzdeki bütün engeller bir bir kalktı ve inanıyoruz ki bu tip bilimsel çalışmaların serhat şehri olan Van’ımızda insanlığa çok ciddi hizmetler sunacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmacılara plaket takdimi ile devam eden kongreye, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk ve çok sayıda akademisyen katıldı.