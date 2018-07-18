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18 Temmuz 2018 09:31

13 yaşındaki dağcı Süphan Dağı’na tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 13 yaşında Nergiz Viyan Demez, Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.

13 yaşındaki dağcı Süphan Dağı’na tırmandı

18 Temmuz 2018 09:31


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 13 yaşında Nergiz Viyan Demez ve 15 yaşında Ulaş Arsakay, Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Yedi yaşından buyana tırmanış gerçekleştiren Nergiz Viyan Demez, 5 kez 3 bin rakım üzeri dağlarda zirve yaptı.


Ulaş Arsakay ise, 3 kez 3 bin rakım üzeri dağlarda zirve yaptı. Küçük dağcılar, son tırmanışlarını kulüp üyeleri ağabeyleri ve ablaları ile 14-15 Temmuz 2018 tarihinde Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na yaptı.


Küçük dağcıların tırmanışı hakkında bilgi veren Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Kulübümüzün en küçük dağcıları 13 yaşındaki Nergiz Viyan Demez ile 15 yaşındaki Ulaş Arsakay’ın zirve yapmaları ayrı bir güzellik, ayrı bir başarı. Bu iki yaşları küçük gönülleri kocaman dağcılarımızı kutluyoruz” dedi.




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