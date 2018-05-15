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15 Mayıs 2018 09:55

14 kişilik UMKE personeli Afrin’e uğurlandı

Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı’dan 14 kişilik gönüllü UMKE personeli, Afrin’e uğurlandı.

14 kişilik UMKE personeli Afrin’e uğurlandı

15 Mayıs 2018 09:55


Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı’da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinden 12 sağlık personeli ve 2 doktor için Van’da uğurlama töreni düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek amacıyla doğu illerinde görev yapan UMKE ekipleri, Van İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığında bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana sağlık görevinde bulunan UMKE gönüllüleri, diğer arkadaşlarından nöbeti devralmak için Afrin’e doğru yola çıktı.




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