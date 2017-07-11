Sabah saatlerinde, 1994 yılında Ağrı Tendürek Dağında çıkan çatışmada şehit olan er Naim Abi ile şehit güvenlik korucusu Mevlüt Alp’ın mezarını ve evlerini ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, şehitlerin yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretin ardından Başkale Merkez Camii’ne geçen Öztürk ve yanındaki heyet, öğle namazından önce okutulan mevlit programına katıldı.

Mevlide katılan vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına Kaymakam Abdulselam Öztürk’ün yanı sıra Garnizon Komutan Vekilli Piyade Yarbay Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Savcısı Engin Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Himmet Polat, Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Hatipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.