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13 Temmuz 2018 14:24

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

13 Temmuz 2018 14:24


İki yıl önce 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit edilenler için okutulan mevlit programına İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez ve cami cemaati iştirak etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, cami imamları tarafından mevlit okutuldu. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere Çanakkale’de, Sakarya’da, Malazgirt’te şehit olanların ruhlarına dua edildi.


Burada konuşan Müftü Abdulselam Özdere, “15 Temmuz gecesi vatandaşları sokağa döken neydi? Bu önce iman ve sonra vatan sevdasıydı. Hain FETÖ terör örgütüne karşı bedenlerini, canlarını tankların altına koyan o vatansever vatandaşlara biz bugünümüzü borçluyuz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci ve engellisiyle birlikte sokağa dökülen ve vatanları uğruna şehit olan aziz vatansever milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Rabbin onları sahabelerle birlikte cennetine kavuştursun. Gazilerimize de merhametiyle muamele edip yaralılara hayırlı şifalar versin” dedi.


Okunan duanın ardından cuma namazı kılındı.




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