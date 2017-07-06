15 Temmuz gazileri o kara geceyi anlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve ülkemizin farklı illerinde sürdürülen “Tecrübe Konuşuyor - İçimizdeki Kahramanlar” projesi, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain kalkışması sırasında gazi olan Emin Oğuz Ayanoğlu ve Cüneyt Parpar’ın da katılımıyla Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapıldı. Moderatörlüğünü İsmail Hakkı’nın yaptığı program, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine bir anlamda yön veren selâ verilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sunulan Kur’an-ı Kerim tilavetinin sırasından, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yer aldığı barkovizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, yaklaşık bir yıl önce 15 Temmuz akşamı, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış, asker üniforması giymiş bir kısım vatan haini Fethullahçı Terör Örgütü üyesinin, vatanımızın birliğine, dirliğine ve bağımsızlığına karşı giriştiği darbe teşebbüsüne hep birlikte şahit olunduğunu söyledi. O gece yaşananları anımsatan Vali Zorluoğlu, ülkemiz geçmişinde darbeler ve darbe girişimleri olmasına rağmen, hiçbirinin 15 Temmuz akşamı yaşatılan kadar alçakça, haince ve aşağılık şekilde yapılmadığını kaydetti. Bu hain girişim ve sinsi planın Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve hükümetin dirayetli duruşu yanında, milletin destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Gerçekten de 15 Temmuz’da milletimiz bütün kesimleriyle tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, darbecilerin önüne aşılamaz bir duvar ördü, mermileri, tank ateşini, uçaktan atılan bombaları göğsünde söndürüp, bu darbe girişimini püskürttü” dedi.

Vanlıların da 15 Temmuz gecesi ve sonrasında milletin topyekûn mücadelesine omuz verip destek olduğunu dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

“Milletimiz o gece tüm kesimleriyle bu haksız ve hukuksuz girişime karşı durdu. 15 Temmuz gecesi vatan ve millet uğruna şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin isimleri okullarımızda, gençlik merkezlerimizde, hastanelerimizde, parklarımızda yaşatılıyor. Ancak en önemlisi; milletimizin gönlünde, sizlerin kalplerinde daima yaşatılacaktır.”

Daha sonra konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, içerideki işgalciler ve dışarıdaki işgalciler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde 250 şehit ve 2 bini aşan yaralı olduğunu ifade ederek, “Bir liderin çağrısıyla 80 milyona yakın insanımız bir araya gelerek böyle bir tarih yazmıştır. Dünya da bundan sonraki bir darbe girişimine ‘Türkiye’deki gibi davranmalıyız’ diyebilecek kadar bir örnek olmuştur. 15 Temmuz’da batı medeniyeti gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bizim milletimiz de yekvücut olup bu darbeyi durdurarak bunların heveslerini kursaklarında bırakmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından program, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in 15 Temmuz’u anlatan gösterisi ve sanatçı Orhan Çakmak’ın geceyle ilgili bestelerini seslendirmesinin ardından 15 Temmuz gecesi İstanbul ve Ankara’da FETÖ’nün darbe girişimini önlemek üzere meydanlara inen ve yaşanan mücadele sırasında gazi olan Emin Oğuz Ayanoğlu ve Cüneyt Parpar’ın yaşadıklarını Vanlılarla paylaşmasıyla sürdü.

Son bölümde ise Dursun Ali Erzincanlı’nın Şehit Özel Kuvvetler Astsubayı Ömer Halisdemir için yazdığı “30 Kuş” isimli şiirini dinleyen Vanlılar, duygusal anlar yaşadı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Rasim Arı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda protokol üyelerinin 15 Temmuz gecesi gazi olan Emin Oğuz Ayanoğlu ve Cüneyt Parpar’a Türk bayrağı takdim etmesinin ardından sona erdi.