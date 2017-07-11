15 Temmuz şehidi Hamuryen mezarı başında anıldı

Çelebibağı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında yapılan anma törenine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Yalbır, Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Hoş, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, kamu kurum amirleri, gaziler, vatandaşlar ile şehidin yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Erciş İlçe Müftü Vekili Fuat Baran’ın yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Türkiye’nin gerek içte gerekse dışta terör örgütleriyle aynı anda mücadele ettiğini belirterek, millet olarak vatan için her zaman bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi. 15 Temmuz akşamı yaşananların bir savaş olduğunu belirten Yaşar, “15 Temmuz akşamı hainlerin de kullanıldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu şerefli Türk ordusunun şerefli üniformasının giyen birtakım şerefsiz hainlerin kalkıştığı bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Tabi savaşın bin bir türlüsü var. Cephede savaş var, iç savaş var, soğuk savaş var, her türlü savaş var. O gün 15 Temmuz akşamı da yaşadığımız bir savaştı ve Rabbimize şükürler olsun ki biz o savaşı işte burada yatan Halil Hamuryen gibi 250 şehidimiz ve binlerce gazimizle kazandık” dedi.

Bu toprakların çok çileli topraklar olduğunu dile getiren Yaşar, “Savunması tarih boyunca cefa gerektirmiştir. Şehit gerektirmiştir, gazi gerektirmiştir, kan gerektirmiştir, bedel gerektirmiştir. İşte bizim de Erciş olarak bu topraklar için bir bedelimiz de burada yatıyor. Aziz kardeşimiz Halil Hamuryen, 15 Temmuz akşamı bu vatanın selametine, geleceğine, bizim Erciş olarak ödediğimiz bir bedeldir. Şu an biz onu göremiyoruz, ancak o bizi görüyor. Biz kendisinden helallik diliyoruz. Biz kendisine şükranlarımızı, minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Diyoruz ki, sen bir bedeldin ve gelecekte de verilecek bütün bedellere bizler de senden sonra hazırız. Rabbimizin izniyle tepemizde dalgalanan bayrak, Halil Hamuryen gibi nice Hamuryenler oldukça, bu topraklarda nice nesillerimiz, torunlarımız yetiştikçe, biz bu bayrağın altında yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu toprağı böldürmedik, bu toprağı böldürmeyeceğiz. İşgalcilerin, emperyalistlerin, hainlerin emellerine alet ettirmeyeceğiz. Allah nasip ederse asırlarca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

15 Temmuz akşamı FETÖ tarafından yapılan hain darbe kalkışmasını bir kez daha şiddetle lanetlediğini dile getiren Yaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O darbe kalkışması akşamı kahramanca direnen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Hepsini minnetle yad ediyorum. O gün bu millete, bu milletin istiklalini devam ettirmesine öncülük eden, liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, meclisimizde kahramanca direnen bütün milletvekillerimize, hükümetimize, şerefli Türk ordusuna, şerefli Türk polis teşkilatına ve sokağa çıkıp kahramanca direnen bütün Türk halkına buradan şükranlarımı ifade ediyorum.’’

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda da 15 Temmuz akşamı yapılan darbe girişimini şiddetle bir kez daha kınadıklarını belirterek, “Bugün şehidimiz Halil Hamuryen’in mezarı başındayız. Bütün ilçelerimizde şu anda şehitlerimizin mezarlarında buna benzer anmalar yapılmaktadır. Ancak Van’da metfun olan 15 Temmuz şehidimiz, değerli büyüğümüz, gerçekten bu vatana bedel ödeyen Halil Hamuryen’dir. Onun için teşkilatlarımızla birlikte buradayız. Ben bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın himayesinde Başbakanımız, Bakanlarımız, bütün milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız ve teşkilatlarımız olarak biz her zaman onların ailelerinin emrine olacağız’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar topluca Şehit Halil Hamuryen’in büyük ağabeyi Celal Hamuryen’in evini ziyaret etti.

Şehidin ağabeyi Celal Hamuryen de kardeşi Halil Hamuryen’in şehit oluşunun birinci yıldönümünde kendilerini yalnız bırakmayan herkese ailesi adına teşekkürlerini iletti.