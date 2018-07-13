15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, kabri başında dualarla anıldı. Çelebibağı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında düzenlenen törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108. Topçu Alay Komutan Vekili Yarbay Ali Rıza Şimşek, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kurum ve daire amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erciş Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık tarafından Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen’i bir kez daha rahmetle yad ettiklerini söyledi. Yaşar, "Erciş ilçesi 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanımızın birliği, beraberliği için bir bedel ödedi. Bu bedel de işte burada yatıyor. Bizler de şehidimize minnettarlığımızı göstermek için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mezarı başındayız. Allah, şehidimizin ailesine, ilçemize, vatanımıza, milletimize sabırlar versin. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eder inşallah. İlelebet bu topraklar üzerinde bağımsız bir şekilde yaşarız” dedi.