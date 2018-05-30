15 Temmuz Şehitler Parkında iftar keyfi

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,"nün "15 Temmuz Şehitler Parkı" havuz başında kurduğu "Kardeşlik sofrası" her akşam binlerce kişiyi ağırlıyor. Zengininden fakirine, yaşlısından gencine, şehit yakınından gazilere kadar binlerce kişinin katıldığı ‘Kardeşlik sofrasına’ Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin yanısıra AK Parti Van Milletvekili adayları İrfan Kartal, Ebubekir Kaçmaz, Malik Özbey, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında kısa bir konuşma yapan Başkan Özgökçe, “Rabbimize yüz bin kere hamdüsenalar olsun ki; sağlıkla, sıhhatle, afiyetle gündüzümüzü oruçla, gecemizi de teravih ve Kur’an’la devam ettiriyoruz. Evinden kalkarak, bu güzel parkımıza gelip havuz başındaki iftar soframızı bizimle paylaşan çok kıymetli siz vefalı kadirşinas kardeşlerimizin her birinin Ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum” dedi.

15 Temmuz Şehitler Parkının daha önce bir çöplük alanı olduğuna vurgu yapan Özgökçe, “ 4 yıldır değişik mahallelerde, değişik yerlerde kurduğumuz iftar soframızı siz halkımız iştiraklerinizle bereketlendirdiniz. Bu günde çok güzel bir mekanda yine hep birlikte inşallah iftarımızı açacağız. Vanlılar, İskelede yaşayanlar, Tuşbalılar buranın eski halini çok iyi biliyorlar. Burası bir çöplüktü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle çöplükten olan bu yer, Allah’a hamdolsun cennet bahçesine döndü. Tuşba Belediyesi olarak, bu güzel hizmeti bugünlere getirmeyi rabbim bizlere nasip eyledi. Ne kadar şükretsek azdır. Ben bu kapsamda bu akşam aramızda olan milletvekili adaylarımız başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan vatandaşlar ise daha önce çöplük olan alanın güzel bir parka dönüştürülmesi nedeniyle Başkan Özgökçe’ye teşekkür ederek, "Daha önce iftarlarımızı hep evde açıyorduk. Ama şimdi çok güzel bir parkımız var. Hemen hemen her akşam burada iftarımızı açıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Konuşmaların ardından Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe ve beraberindeki AK Parti Van Milletvekili adayları İrfan Kartal ve Malik Özbey, vatandaşların servis kaplarına yemek doldurdu. Okunan ezanın ardından binlerce kişi aynı anda iftarını açtı. Çocuklara Hacıvat-Karagöz ve yüz boyama oyunu ile devam Ramazan coşkusu gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.