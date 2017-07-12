15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Çatak ilçe merkezinde bulunan Merkez Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerif programına Çatak Kaymakamı Ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Fazıl Temer, Salih Allahverdi, Yol Yapım Daire Başkanı Cem Bartın, AK Partiİilçe Başkanı Tahsin Babur, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz şehitleri için okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından vatandaşlara lokum ikramı edildi. Mevlit programının sonunda konuşma yapan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, öğle namazının sonrasında 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okuduklarını belirterek;

“15 Temmuz şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Herkes bilmeli ki biz millet olarak tek yürek tek bilek olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun hiç bir problem yoktur. Milletimiz inancıyla, imanıyla ve kararlığıyla birlik olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha göstermiştir. Geçmişten geleceğe bayrağımız gönderde dalgalanır, ezan-ı Muhammedi semalarda çınlarken bu şehitleri ve 15 Temmuz’u hiç unutmayacağız. Her 15 Temmuz’u anarken onlara milletçe bir kez daha dualarımızı şükranlarımızı, Fatihalarımızı sunacağız" dedi.