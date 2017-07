İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri toplantısına İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Yaşar Can, İzleme Değerlendirme Şube Müdürü Yasemin Kuşak, Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Semra Gümüş Gündüz, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Bilici, İpekyolu İlçe Sağlık Şube Müdürü Murat Yavuz Ladikli, Türk Kızılayını temsilen Kemal Yıldız, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden İsmail Çağlar Altunkaya ve Nihat Sönmez katıldı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Yaşar Can, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak faaliyetler ve programlar konusunda görüşmeler yapıldığını, fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Dr. Can, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında etkinliklerin düzenlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İl Halk Sağlık Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri tarafından ortak icra edilecek konular masaya yatırıldı. Can, “Sağlık Bakanlığımız ve Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası yapılacaktır. Bu kapsamda gerekli koordinasyonun sağlanarak Türk Kızılayı Van Şubesi ile ortak bir çalışma planlanandı. Vatandaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın kampanyaya katılmaları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Sonuçta her damla kan bir can olduğunu ifade etmek isterim. Bu kapsamda Van ilinde gerçekleştirilecek 15 Temmuz faaliyetleri yürütülürken, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sağlık kurumları olarak tüm tedbirlerin alınması konusunda toplantı düzenledik” dedi.