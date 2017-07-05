15 Temmuz şehitleri için "249 bin Yasin" organizasyonu

15 Temmuz’un yıldönümünün yaklaşmasıyla Tuşba Belediyesi, şehitlerimizi anmak ve onların ruhuna Yasin-i Şerif ve hatimlerin okutulması amacıyla 15 Temmuz tarihine yetiştirilmek üzere 249 bin Yasin-i Şerif okutmayı hedefliyor. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerini hatırlamak ve zihinlerde her daim yer edindirmek ve Rızayı İlahi dairesinde 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen Yasin-i Şerif okuma organizasyonunda 249 bin Yasin-i Şerif ve ayrıca hatim çıkarmak için de alınacak Kur’an-ı Kerim cüzleriyle tüm Van geneli bugüne kadar eşi ve benzeri yapılmamış bir faaliyeti ilk kez başlatıyor. 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hazreti Ömer Camiinde okunacak Mevlid-i Şerif’in ardından Hatim-i Şerifler ve Yasin-i Şerifler şehitlerin ruhlarına hediye edilerek, külli bir hatim duası yapılacak.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özellikle 249 bin Yasin-i Şerif organizasyonuna çok yüksek katılım sağlamak için öncelikle tüm merkezi mahallelerde ilk kez 15 Temmuz öncesi kurulan ve 15 Temmuz gecesinde tüm Vanlıların Beşyol Meydanına davet eden ve Tuşba Belediyesinin çok aktif kullandığı anons sistemiyle yerelde duyurusu yapıldı. Gerek yerel basın ve gerekse de sosyal medya ile ulusal basın yoluyla da tüm dünyayı davet ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; “Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamak, unutturmamak, onları her daim saygıyla ve minnetle anmak, onların bu cennet vatan için seve seve içtikleri bu şehadet şerbeti ile biz burada kalanlara şahitlik yapmaları için böyle bir organizasyon tertiplendi. İlk duyulduğu andan itibaren adeta görevlendirilen personelin deyimiyle binlerce vatansever adeta seferber oldu. 249 şehidimiz için 249 bin Yasin-i Şerif ve Hatmi Şerifler okuyarak aziz şehitlerimizin o pak ruhlarına hediye edeceğiz inşallah. 15 Temmuz 2016’da aslında şer güçlerinin Çanakkale Zaferi’nden sonra bu aziz millete dayattıkları ikinci işgal girişimidir. 15 Temmuz’un İslam’ın en son kalesi olan Türkiye’nin çökertilme girişimiydi. Şimdi o karanlık günlerin görüntülerine bakarken, aslında Amerika, İsrail, Almanya, Hollanda ve İngiltere’nin bu ülkedeki hainlerle birlikte bir planı olduğu aşikârdır. Şimdi yollara düşen gafiller Türkiye’de 15 Temmuz’u unutturmak istiyorlar. Bunlar ‘gelip geçti’ dedirtmek istiyorlar. O gece bu millete kurşun sıktılar. Vatan evlatlarımızı şehit ettiler. Biz 15 Temmuz gecesini, ihanet şebekelerini, vatan hainlerini yüz bin yılda geçse unutturmayacağız. Bu millete kurşun sıkanlar ve sıktıranlar hem bu dünyada hem de Ahirette iflah olmazlar. Bu hainler ve avaneleri güçlü bir Türkiye istemiyorlar, kendi uçağını, savaş gemilerini, arabasını, silahını, fabrikasını, kısacası büyüyen, kalkınan, üreten bir Türkiye istemiyorlar. Bunlar aslında haçlı zihniyetinin dünyada rol model olan Müslümanların güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasındaki sadakatli 80 milyon insanın huzur, güven, barış ve kardeşlik içinde Türkiye’de yaşamalarını istemiyorlar. Bundan sonra her yıl düzenli olarak 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz ve tüm şehitler ve gaziler için çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Burada tüm vatandaşlarımızı, hayırseverleri bu anlamlı güç birliğine davet ediyoruz. Yasin-i Şerif okumak isteyen vatandaşlarımız www.tusba.bel.tr web sitesinden tusbabeltr/facebook/twitter/instigram sayfalarından ve ya 0 432 214 0091/ 92-93 numaralı telefon numaralarından ya da 444 60 11 çağırı merkezinden bilgi alarak kaç Yasin-i Şerif okuyacakları hakkında bilgi vermeleri yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz programlar ile Van’da 15 Temmuz yıldönümünde 15 Temmuz 2017’de bu hain darbe girişimine karşı şehadet şerbeti içen şehitlerimiz için üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Halen dahi iç ve dış şer mihrakların adeta Suriye’ye dönüştürmek istedikleri, bölmek, parçalamak istedikleri bu huzur, barış ve kardeşlik memleketini asla hiçbir iç ve dış düşmanların bölemeyeceğini, bu şehit kanıyla sulanmış aziz vatanın bir karış toprağını dahi düşmana verilmeyeceğini gösteren vefalı ve kadirşinas tüm vatandaşlarımızdan Cenab-ı Allah ebeden razı olsun” şeklinde konuştu.