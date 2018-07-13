15 Temmuz şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu

Çatak Merkez Camisi’nde düzenlenen programa Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, kamu kurum müdürleri, memurlar ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, tekbir, tespihat, kaside, ilahilerin okunmasının ardından Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül bir konuşma yaptı. Başkan Vekili Akgül, "15 Temmuz demokrasi zaferimiz, Türk milletimizin birliğinin ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde devletine ve bayrağına sahip çıkan güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız, darbecilere karşı direnerek çocuklarımızın geleceklerini karanlık güçlere teslim etmemişlerdir. Bu uğurda geleceğimiz için hiç tereddüt etmeden şehitlik mertebesine ulaşmış şehitlerimizi ve 15 Temmuz’u hiç unutmayacağız. Her 15 Temmuz’u anarken onlara milletçe bir kez daha dualarımızı ve şükranlarımızı sunacağız" dedi

Program, hatim duası ile son buldu.