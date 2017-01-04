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04 Ocak 2017 09:48

15 Temmuz şehitleri Van’da anıldı

15 Temmuz şehitleri Van’da anıldı

04 Ocak 2017 09:48

Van İpekyolu İMKB Fen Lisesi öğrencileri tarafından ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma Gazi ve Şehit Yakınlarına Yardım Gecesi’ düzenlendi.
Van Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen gecede konuşan AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini hatırlatarak, “15 Temmuz şehitlerini, gazilerini ve onların yakınlarını unutturmayan İpekyolu İMKB Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerine minnettarız. Bu gece, FETÖ terör örgütü ve onun arka planındaki güçlerin Türkiye üzerindeki oyunlarının bir daha hatırlatılması anlamında önemli bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Türk halkının 15 Temmuz ve sonrasında göstermiş olduğu büyük fedakarlığı, bundan sonra da devam ettireceğini ifade eden Soğanda, “Bununla birlikte şu anda hala o oyunlar devam ediyor. Allah’ın izniyle halkımız 15 Temmuz ve sonrasında göstermiş olduğu bu büyük fedakarlığı bu aşamadan sonra da devam ettirecektir. Emperyalist güçlere ve onların maşaları olan terör güçlerine bu anlamda hiçbir şekilde canları pahasına da olsa fırsat vermeyecektir” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise düzenlenen gecenin gelirlerini 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere bağışlanacağını belirterek, “İpekyolu Fen Lisemiz tarafından düzenlenen gecede, o karanlık ve uzun geceyi tekrar yaşamış olduk. Bu tür programların amacı, o acı hatıraların tekrar yaşanmaması ve geleceğe dair güçlü bir bilinçlendirme ruhunun geliştirilmesidir. Küçük de olsa bu tür kampanyalarla şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına destek olmak istiyoruz. Bu amaçla bu konserin de gelirleri inşallah şehit yakınları ve gazilerimize bağışlanacaktır” şeklinde konuştu.
Darbe girişiminin yaşandığı gecede, halkın direnişini gösteren sinevizyon gösterimi ile devam eden program, şiir ve türkülerin seslendirilmesiyle son buldu.
Programa, Kültür Turizm İl Müdür Muzaffer Aktuğ, İpekyolu ve Tuşba İlçe Mili Eğitim müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



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