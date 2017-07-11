15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kurum amirleri, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. 1915’te Ermeniler tarafından katledilen Müslümanların kabirlerinin bulunduğu Zeve Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an- Kerim tilaveti ve yapılan dua ile devam etti. Şehitler anıtına karanfil bırakılmasının ardından Akköprü Mezarlığındaki şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Zorluoğlu, en kısa zamanda kendilerini ziyaret edeceğini ifade etti.

Hz. Ömer Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için verilen mevlidin ardından şehit aileleri ve yakınları için yemek programı da düzenlendi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına değindi. Kentte 650 kayıtlı şehit yakını ve gazi olduğunu ifade eden Çohaz, şehit yakınları ve gazilere sağladıkları imkânlarla acılarını paylaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Çohaz, “Bu çerçevede ilimizde 360 şehit yakını ve gazimizi devlet kadrolarında işe yerleştirdik. Yine devletimizin bu vatandaşlarımıza verdiği çeşitli haklar vardır. Bizler de bu imkânlarla bir nebze de olsa acılarına ortak olmaya çalışmaktayız” diye konuştu.

Program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.