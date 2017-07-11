Zahir Soğanda, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikleri ve şehit aileleriyle gazileri ziyaret etti.

Sabah saatlerinde beraberindeki İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, il yönetim kurulu üyeleri Adnan Yörük, Sabahat Aras Şen, Halil Sevimli, Selahattin Biçek ve Mehmet Ergünyürek, il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri Tülay Işık ve Besra Kaymaz ile Erciş ilçesine gelen Başkan Soğanda, 81 ilde eş zamanlı düzenlen program kapsamında 15 Temmuz gecesi Ankara’daki Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli Ercişli Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen’in mezarını ziyaret etti. Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ve yüzlerce vatandaşın katıldığı programla, şehit Hamuryen mezarı başında anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Erciş İlçe Müftü Vekili Fuat Baran’ın yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Zahir Soğanda, 15 Temmuz akşamı yapılan darbe girişimini şiddetle bir kez daha kınadıklarını belirterek, “Bugün şehidimiz Halil Hamuryen’in mezarı başındayız. Bütün il ve ilçelerimizde şu anda şehitlerimizin mezarlarında buna benzer anmalar yapılmaktadır. Ancak Van’da metfun olan 15 Temmuz şehidimiz, değerli büyüğümüz, gerçekten bu vatana bedel ödeyen Halil Hamuryen’dir. Onun için teşkilatlarımızla birlikte buradayız. Ben bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın himayesinde Başbakanımız, Bakanlarımız, bütün milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız ve teşkilatlarımız olarak biz her zaman onların ailelerinin emrinde olacağız. 15 Temmuz gecesini 16 Temmuz’a bağlayan gecede Van Beşyol Meydanı’nda sabaha kadar milli irade nöbetinde buluşacağız’’ dedi.

Daha sonra şehit Halil Hamuryen’in ailesi ile terör örgütü PKK tarafından geçtiğimiz yıl şehit edilen Erciş Belediye Meclis üyesi M. Şefik Doğu’nun ailesini ziyaret eden Başkan Soğanda ve beraberindekiler, daha sonra 15 Temmuz gecesi İstanbul’da gazi olan Polis Memuru Aykut Gökyer’in Tuşba ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Soğanda, ardından Edremit İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu ve teşkilatı ile birlikte 15 Temmuz şehidi Burhan Öner’in ailesini de ziyaret etti.