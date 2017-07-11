15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olanlar için Merkez Camii’nde verilen mevlide Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Durdar ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar yapılırken, belediye tarafından da katılımcılara yemek ikram edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Durdar, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün, ülkemizin demokrasisine, milli iradesine ve devletimizin varlığına direk yapılan bir saldırıdır. Vatanı için, milleti için, memleketi için, bu ülkenin birliği ve dirliği için şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Biz şehitlerimize olan minnet borcumuzu ilelebet unutmayacağız. Bu dersin, bu millet tarafından çok iyi okunduğunu hep birlikte gördük. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Çaldıran Merkez Camimizde öğle namazına müteakip Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletçe yaşadıklarımızın bir daha yaşanmaması temennisiyle kardeşliğimizin ve birlik beraberliğimizin devamını diliyorum” dedi.