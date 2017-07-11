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11 Temmuz 2017 17:41

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

11 Temmuz 2017 17:41


Bahçesaray Kaymakamlığı ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen anma programı çerçevesinde ilk olarak şehitlik ziyaret edildi. Düzenlenen anma programına Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çarşı merkezinde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ile birlikte, kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz Yaylası’na giden ailelerin 18 Temmuz 1993 gecesi PKK’lılar tarafından silahlı saldırı sonucu şehit olan 14’ü çocuk 24 kişinin kabirlerinin bulunduğu şehitliğe yürüdüler. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasınından sonra şehitlikten ayrıldılar. Program, merkez camiinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından Kaymakamlık tarafından hazırlanan pilav üstü tavuk ikramı ile sona erdi.




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