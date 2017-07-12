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12 Temmuz 2017 17:47

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri devam ediyor.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

12 Temmuz 2017 17:47


Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, cadde ve sokaklara bayrakların asılması ile başlandı. Daha sonra Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu salonunda düzenlenen programa Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü belgeseli izletilerek, Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın sonunda katılımcılara lokum ikramı yapıldı.




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