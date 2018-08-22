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22 Ağustos 2018 16:53

16 mahalle çifte bayram

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 2 milyon 500 bin TL harcayarak bayram günü 16 mahalleyi suya kavuşturdu.

16 mahalle çifte bayram

22 Ağustos 2018 16:53


VASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Başkale Şube Şefi Taner Başhan gözetiminde çalışan ekipler, bayram günü suyu olmayan kırsal mahallelerdeki vatandaşların sorununu çözerek çifte bayram yaşattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkale Şube Şefi Taner Başhan, ilçenin içme suyu ve altyapı konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, bu eksikliklerin giderilmesi için göreve geldiklerinden bu yana yapılan tespitler doğrultusunda projeler geliştirdiklerini söyledi. Başhan, “İlçe genelinde birçok mahallemizin su sıkıntısını giderdik. Yaz aylarının kısa sürdüğü 2800 rakımlı ilçede, bayram demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.


Bayramda suya kavuşan kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar ise, VASKİ ekibine teşekkür ederek, “Suyumuz yeterli değildi. Yapılan bu çalışmalarla sorunumuz çözüldü. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştular.




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