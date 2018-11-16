17 Kasım Dünya Prematüreler Günü

Hastanede yapılan programda, Dünya Prematüreler Günü'nün özel renk temasının mor olması nedeniyle sağlık çalışanları mor giysiler giyerken, ailelere çeşitli hediyeler ve kitapçık verildi. Konuyla ilgili konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Yenidoğan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Selçuk Berktaş, 17 Kasım'ın minik bebeklerin varlığını topluma hatırlatmak, sorunları hakkında tüm dünyada farkındalık oluşturmak üzere ‘Dünya Prematüre Günü' olarak kutlandığını söyledi. Berktaş, “Biz de her yıl olduğu gibi bu önemli günü en anlamlı şekilde kutlamak üzere çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bu konuda halkımızın önemli bir farkındalığa gereksinimi olduğuna inanıyoruz. O nedenle ailelerimizin ışıltılı kuvözlerin değil, bebeklerine kimlerin bakacağının önemli olduğunu fark etmelerini amaçladık. Prematüre bebeklerin bakımı için ailelere yardım olması amacıyla özel kitapçık hazırladık ve bu kitapçıklar hastanelerimizde ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Yılda yaklaşık 630 erken doğan prematüre bebek, hastanelerimizde tedavi edilip taburcu ediliyor. Hastanelerimizde prematüre bebeklerin bakım ve tedavileri için en modern alt yapılar bulunmakta ve bebekler başarılı biçimde tedavi ediliyor. Yalnızca erken doğan prematüre bebeklere özel servis odası, küvözler ve canlandırma cihazları bulunmaktadır” dedi.