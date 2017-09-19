19 Eylül Gaziler Günü

Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Erbil Demirel, Garnizon Komutan Vekilli Piyade Yarbay Orhan Kurtoğlu, Emniyet Müdürü Adil Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Karakelle ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Öztürk ve yanındakiler, ilçedeki Kıbrıs gazisi Memet Arvasi ile Kore gazisi Mahmut Burak’ı evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.