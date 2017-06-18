Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 13:09

1993 mezunları iftarda buluştu

Van’ın Gevaş Lisesi 1993 mezunları, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

1993 mezunları iftarda buluştu

18 Haziran 2017 13:09


İstanbul, Van merkez ve ilçelerinde farklı işlerde çalışan Gevaş Lisesi 1993 edebiyat mezunları, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Bir lokantada düzenlenen iftar yemeğinde yılda bir de olsa bir araya gelmenin sevincini yaşayan 1993 mezunları, amaçlarının bunu ömürlerinin sonuna kadar yaşatmak olduğunu söylediler. Organizasyonu düzenleyen Esnaf Selahattin Başkale, “Amacımız, bu birlikteliği ömür boyu sürdürmek. Bunun için yılda bir defa da olsa Ramazan ayında, bir iftar sofrasında bir araya geliyor, geçmişi yad ediyoruz” dedi.


Şu anda farklı illerde hatta yurt dışında olan sınıf arkadaşlarının olduğunu dile getiren Başkale, “Bir arkadaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Özgür Ayaz arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Onun dışında Norveç ve İngiltere’de iki sınıf arkadaşımız var. Diğerleri ise Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşıyorlar. Ama biz hepsine yavaş yavaş ulaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene tüm arkadaşları bir araya getirmeyi ve bunu yılda bir günde olsa kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


Daha sonra gecenin geç saatlerine kadar hasret gideren mezunlar, bir sonraki sene görüşmek ümidiyle vedalaştılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:25
  • Güneş :04:35
  • Öğle :12:18
  • İkindi :16:14
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!