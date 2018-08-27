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27 Ağustos 2018 16:12

2 bin kişi kapasiteli cami inşaatında sona doğru

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın girişimleri sonucu geçen yıl yapımına başlanan 2 bin kişi kapasiteli caminin yapımı devam ediyor.

2 bin kişi kapasiteli cami inşaatında sona doğru

27 Ağustos 2018 16:12


İlçede yetersiz kalan 450 kişilik Merkez Camii’nin yıkımının ardından tek kubbe 4 minareden oluşan yeni caminin geçen yıl temeli atılmıştı. Cami inşaatının hızla devam ettiğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Geçen sonbahar aylarında yapımına başladığımız Merkez Camimizin inşaatı aralıksız devam ediyor. İlçemizin sembolü olacak tek kubbe, 4 minare ve 2 bin kişinin bir anda ibadet edebileceği camimizin kubbe yapımı kısa zaman diliminde tamamlanarak işin zor kısmını bitirmiş olacağız inşallah. Kubbenin tamamlanması ile birlikte camimizin 4 minaresinin yapımına başladık. Yaz sezonu sonuna kadar yetiştirmeyi planladığımız Merkez Camimizin inşaatını her fırsatta denetleyerek yapılan işler hakkında yetkililerden bilgiler alıyorum. Cami inşaatı aralıksız devam ediyor. Camimizin yapılmasıyla birlikte ilçemizin görselliğine güzellik katmasıyla birlikte vatandaşlarımızın da daha rahat ve güzel bir ortamda ibadet etmelerine katkı sunmuş olacağız” dedi.




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