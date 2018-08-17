2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Mayıs tarihinde İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Hisar 1. Sokak üzerinde meydana gelen 2 kişinin silahla yaralanması ve aynı olayda bir ikametin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince olayın firari şüphelisi olan N.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Yapılan kamera ve sokak çalışmasında olayın firari şüphelisi N.K.’nın 14 Ağustos günü il merkezinde 77 plaka sayılı araçla dolaştığının tespit edilmesi üzerine ekiplerce operasyon yapıldı. Operasyonda N.K. isimli şahıs yakalanırken, beraberinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve B.O. adına düzenlenmiş sahte kimlik de ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.