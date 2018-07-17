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17 Temmuz 2018 10:48

20 dağcı, 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.

20 dağcı, 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na tırmandı

17 Temmuz 2018 10:48


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 14-15 Temmuz 2018 tarihinde Süphan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 20 dağcının katıldığı tırmanış 2 gün sürdü. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 14-15 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinliğe 20 dağcının katıldığını ifade eden Demez, “Tırmanış öncesi Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi Kışkıllı köyüne hareket edip oradan da Süphan Dağı’nın 2 bin 700 metresinde bulunan At Yaylası’nda kamp kuruldu. Gece saat 01:00’da tırmanış başladı. Sekiz saatlik bir tırmanışla zirveye varıldı. Zirvede gölleri gezdik, dinlendik. 4 bin 58 rakımda göller ve göller çevresindeki çiçekler ayrı bir güzeldi. Anlamlı bir tırmanış oldu. Dağcı dostlarımız yurt dışındaki dağlardan önce Süphan Dağını görmelerini isterim. Harika dağlarımız, muhteşem coğrafyamız var. Eşi olmayan bir doğamız var. Ülke olarak şanslıyız bu konuda. Bu nedenle bütün dağcıların buraları görmesini istiyorum. Dağlara tırmanırken de doğayı koruyalım” dedi.




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