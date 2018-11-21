20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Feyyaz Tokar Eğitim Parkında organize edilen programa yaklaşık 300 öğrenci katıldı. TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, çocuk haklarının önemine vurgu yaparak, “TEGV olarak biz buraya gelen tüm çocuklara bu haklarını anlatıyoruz. Ama bugün Van TSO AB Bilgi Merkezinin de desteği ile hem parkımızda bulunan öğrencilerimiz hem de farklı okullardan gelen çocuklarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Biz büyükler olarak çocuklarımıza haklarını doğru öğretmek zorundayız. Bugün de bunun için buradayız” dedi.

Tiyatrocu Ayşen İnci ise, çocuklara kendi yazdığı masallarla hakları konusunda bilgiler verdi. İnce, her çocuğun sahip olduğu hakların evrensel olduğunu, bunu toplumda yaşayan herkesin bilmesi gerektiğini belirtti. Çocuklarla interaktif yapılan sunum, karşılıklı sorularla sona erdi.

Van Barosu avukatlarından Gülbahar Doğan da, Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi ve maddeleri hakkında katılımcı çocukları bilgilendirdi.

Herkesin aktif olarak katılım sağladığı programda, Çocuk Hakları Sözleşmesi anlatıldı.

Sözleşmede belirlenen ve her çocuğun sahip olduğu haklarla ilgili farkındalık sahibi olmaları; çocukların yetişkinlerden farklı olduğu, dolayısıyla ihtiyaç ve beklentilerinin de yetişkinlerden farklı olacağı yönünde bilinç geliştirmelerine yardımcı olabilmesi amaçlandı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erken, katılan tüm çocuklara Van Kültürel Değerlerinin yer aldığı boyama kitabı, kalemlik ve boyama kalemleri ile yiyecek içecek ikramında bulunuldu.