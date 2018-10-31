2016 yılında yaşanan cinayetin zanlıları yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2016 yılında iki aile arasında alacak verecek meselesinden dolayı meydana gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan olayın zanlıları, Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Ocak 2016 günü Erciş ilçesinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda eski sahipleri E ve yeni sahipleri A aileleri arasından alacak/verecek yüzünden çıkan anlaşmazlıktan dolayı meydana gelen olayda, istasyona pompa tamiri için gelen Z.Y. isimli şahsın faili meçhul şüpheli/şüpheliler tarafından uzun namlulu silahla öldürüldüğü belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin, olayın aydınlatılması ve şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda; olayı azmettiren, yardım eden ve organize olarak gerçekleştiren şüphelilere yönelik 27 Ekim 2018 günü operasyon düzenlendi. İl merkezinde 2, Erciş ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam 12 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda C.E., S.E., E.E., S.E., Y.E.A., M.D., C.K., F.Y., İ.G., A.E., Y.D., H.B., Ş.E. ve N.E. isimli 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan N.E. ve Y.D. isimli 2 şüpheli şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, adli makamlara sevk edilen A.E., S.E., Ş.E., F.Y., M.D., Y.E.A., H.B. ve C.K. isimli 8 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest, S.E., E.E., C.E. ve İ.G. isimli 4 şüpheli şahıs ise tutuklandı.