23. Dönem Van Milletvekili Kerem Altun’dan iftar yemeği

Dönem Van Milletvekili Kerem Altun memleketi Erciş’te iftar yemeği verdi.

Erciş Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 700 kişi katıldı. Altun, yaptığı konuşmada birlik, beraberlik mesajları verdi. Konuşmasının başında Osmanlı döneminde dedesi olan Hüseyin Paşa’nın hayatından örnekler veren Altun, ‘’Bugün iftar yemeğimize iştirak eden bütün misafirlerimize, akrabalarıma kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli dostlarım, kardeşlerim. Son günlerde beni çok üzen bir olaya tanıklık ettim. Yakın geçmişte Diyarbakır’da 21 ilin kanat önderleri aile büyükleri davet edildi. Ancak benim ailemden hiç kimse davet edilmedi. Bu beni kahretti gerçekten. Bu bölgede yıllardır bu ülkenin geleceği ve selameti için çaba göstermiş bir ailenin orada bulunmaması benim zoruma gitti, onuruma dokundu.” dedi.

Altun, şunları kaydetti:

“Bu aile hiç kimse ortada yokken, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Ermeni hareketinin baş gösterdiği bu dönemde bu bölgenin en büyük Hamidiye Alayları’nın Komutanı bu aileden çıktı. Üç Osmanlı Paşası bu aileden çıktı. Hamidiye Alayları’nın Komutanı Hüseyin Paşa göz ardı edilemez, Temir Paşa, Fehmi Paşa göz ardı edilemez. Bu ailenin bir mensubu olmaktan iftihar ediyorum. Bizler birlik ve beraberliğimizi hep sağlam tutacağız pekiştireceğiz. Bizler kendimizi aşan insanlarız. Allah bize birçok görevi nasip etti. Hepsini de anlımızın akıyla gerçekleştirmenin onurunun gurunun yaşıyorum. Bir Erciş, Kerem Altun’dan önemlidir. Bir Van Altun’dan önemlidir, Bir Türkiye Kerem Altun’dan önemlidir. Dolayısı ile bu aile onun, bunun sözüne, fitneye fesada yer vermeden üzerine düşen şerefli görevi yapacaktır. Taşın altına yine elini koyacaktır. Ramazan olduğu için sizi fazla sıkmak istemiyorum. Tekrar yemeğe katılım yapan siz değerli akrabalarımı tekrar büyük bir muhabbetle, büyük bir samimiyetle selamlıyorum. Allah’a emanet ediyor.”

Yemekte AK Parti Van Milletvekili Adayı Abdulahat Arvas’da bir konuşma yaptı.