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03 Eylül 2018 10:40

2400 rakımlı Başkale’de fındık ağaçlarından ürün aldı

Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki çiftçi Davut Öztürk, 5 yıl önce iş amaçlı gittiği Ordu’dan deneme amaçlı getirdiği 100 adet fındık ağacından bu sene hasat almaya başladı.

2400 rakımlı Başkale’de fındık ağaçlarından ürün aldı

03 Eylül 2018 10:40


İlçenin Çaldıran Mahallesi’ne bağlı Ağıl Sokağında yaşayan ve Başkale Ziraat Odasına kayıtlı çiftçi Davut Öztürk, kendi çabasıyla 5 yıl önce Ordu’dan deneme amaçlı getirdiği 100 adet fındık ağacını 2400 rakımlı ilçede büyük emeklerle baktığı fındık ağaçlarından bu sene hasat almaya başladı. Zamanının büyük bir bölümünü oluşturduğu fındık bahçesinde geçiren Davut Öztürk, “Bu ağaçları iş amaçlı gittiğim Ordu ilimizde tanıştığım yaşlı bir amcadan aldım. Orada fındık bahçelerini gezerken çok ilgimi çekti. Ordu’dan zorlu şartlarda getirdiğim ağaçları kış aylarında getirdiğimde burada kar vardı. Yaklaşık 45 gün tandır evimde sakladım. Kar kalktıktan sonra bahçeye ektim. Tecrübem olmamasına rağmen elimden gelen imkânlarla baktım. Ağaçlar büyüdükten sonra ürün almaya başladım. İnsan isteyince oluyormuş” dedi.


Davut Öztürk’ün bahçesini gezerek fındık ağaçlarını yerinde inceleyen Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ise Öztürk’e teşekkür ederek, “Davut kardeşimizin yapmış olduğu emeği yerinde görmekten gurur uyduk. Kendini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bir atasözü vardır ‘Dağa bakarsan bağ olur, bağa bakmazsan dağ olur’ gerçekten de doğruymuş. İnşallah bunu daha da geliştirip 100 fidanla değil daha da çok ağaçla bunu yapmak istiyoruz. Karadeniz’deki ziraat odaları ve çiftçilerle kardeş köprüsü oluşturmak istiyoruz. Onların tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. İlçemizde fındık ağacının da ürün verdiğini gördük. Biz ilçemizde her şeyin yetiştirilebileceğini artık biliyoruz” diye konuştu.




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