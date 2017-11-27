Başkale Kadın Merkezinin konferans salonunda düzenlenen seminere belediyenin kadın personelleri ile çok sayıda kadın katıldı. Burada konuşan Başkale Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sosyolog Sezgin Sadak Baynal; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, şiddet türleri, şiddette maruz kaldıktan sonra yapılaması gerekenler ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konularında bilgi vererek, kadınların hakları konusunda sordukları soruları da cevapladı.

Sabahat Ayhan ve Semra Gökay’ın da birer konuşma yaptığı seminer, kadınlara ikramların yapılmasıyla son buldu.