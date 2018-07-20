251 genç çiftçiye 30’ar bin TL’lik hibe desteği

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 Nisan itibariyle başlayan başvurular 30 Nisan’da sona erdi. 1 aylık süre zarfında 4 bin 449 genç çiftçi, bu proje kapsamında ilçe müdürlüklerine dosya teslimi yaptı. Genç çiftçiler, proje kapsamında ana hatlarıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan, manda ve arı yetiştiriciliği ile arı sütü- ana arı üretimi, tavuk yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında müracaatlarını gerçekleştirdiler. Yapılan başvuruların 4 bin 392’si hayvansal üretim, 57’si ise bitkisel üretim kapsamında yapıldı.

İl Müdürü İbrahim Görentaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2018 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerinin belirlenmesi sonlandırıldı. 4 bin 449 genç çiftçinin başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda 251 adedi hibe almaya hak kazandı. Hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler, 9-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilçe müdürlükleri ile yaptıkları sözleşmelerden sonra projelerini faaliyete geçirmeye başlayacaklar. 2018 yılı için hibe verilecek 251 projenin; 116’sını büyükbaş hayvancılık (sığır), 12’sini büyükbaş manda, 64’ü küçükbaş hayvancılık (koyun-keçi), 24’ü arı yetiştiriciliği, 5’i arı sütü-ana arı üretimi, 8’i tavuk yetiştiriciliği, 8’i mantar üretimi tesisi, 5’i örtü altı tesisi, 6’sı kapama meyve bahçesi ve 3’ü de tıbbi aromatik alanlarında uygulanacak. Verilecek bu desteğin, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olsun" dedi.