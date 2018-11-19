2600 yıllık kent kalıntısına yoğun ilgi

Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de bulunan 270 hektar alandaki 2600 yıllık tarihi kent kalıntısı büyük ilgi görüyor.

Erciş'in Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede dikkat çeken ızgara planlı yapı, doğaseverlerin ziyaret mekanlarının başında geliyor. Erciş Doğa Sporları, Van Gölü Aktivistleri ve Erciş Pedalperestler Topluluğu üyeleri, düzenledikleri program kapsamında tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanı gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri üyesi Ali Emrah Dağer, tepenin aşağı kısımlarında mağaralar, içinde ise odaların bulunduğunu söyledi. Tarihsel oluşumu görmek için geldiklerini dile getiren Dağer, alanın çok heyecan verici bir yer olduğunu kaydetti.