3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lise öğrencileri, Başkale Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezindeki engelliler için etkinlik düzenledi. Kız öğrencilerinin okul bahçesinde düzenlendikleri etkinliğe Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Erdal Yılmaz, okulun öğretmenleri, engelli öğrenciler ile velileri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin oluşturduğu işaret dili korusu sahne aldı.

Etkinlik, öğrencilerin engelliler için okudukları şiirlerle devam etti. Kız öğrencilerin engellilere balon dağıtması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.