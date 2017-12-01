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01 Aralık 2017 15:29

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Van’ın Başkale ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

01 Aralık 2017 15:29


Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lise öğrencileri, Başkale Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezindeki engelliler için etkinlik düzenledi. Kız öğrencilerinin okul bahçesinde düzenlendikleri etkinliğe Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Erdal Yılmaz, okulun öğretmenleri, engelli öğrenciler ile velileri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin oluşturduğu işaret dili korusu sahne aldı.


Etkinlik, öğrencilerin engelliler için okudukları şiirlerle devam etti. Kız öğrencilerin engellilere balon dağıtması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.




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