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03 Aralık 2017 19:49

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, beraberindekiler ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri ailelerini ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03 Aralık 2017 19:49


Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, İlçe Müftüsü İlhan Günay ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile ilgili ilçe merkezinde bulunan engellileri evlerinde ziyaret etti. Çatak Kaymakam Akgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla beraberindeki ekip ile birlikte ilçe merkezinde ikamet eden zihinsel engelli Kıymet Hasar’ı,  Sinan Ertaş’ı, bedensel engelli Ergin Kuncu’yu, yatalak hasta olan Adil ve Rahime Eraslan çiftini, işitme engelli olan Gökhan Kaya’yı ve omurilik rahatsızlığı olan Mustafa - Ensar Akdeniz  kardeşleri evlerinde ziyaret ettiler. Engelliler ile yakından ilgilenen Akgül ve beraberindekiler, ailelere ihtiyaçları olup olmadıklarını, ilçe merkezine iki tane rehabilitasyon merkezinin açılacağını ve çocukların eğitimi için bu okullara çocuklarını göndermeleri gerektiğini dile getirdiler.



Gerçekleştirilen ziyaretler sırasında  Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, "Engelli olmak insanın kendi tercihi değildir. Gerçeklerle yüzleşmek, hayata küsmemek gerekir. Hayata küsmeden, yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve etkinliklere katılmak noktasında çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaymakamlık ve belediye olarak gücümüz yettiğince her zaman engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm engellilerimizin Dünya Engelliler Gününün kutluyorum" dedi.




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