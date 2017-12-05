Ş. (VEDAŞ), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hizmet bölgesinde gerçekleştirdiği etkinliklerini “Engelsiz Yaşam” adlı tiyatro oyunuyla devam ettirdi.

Güleryüz Engelliler Sahne Tiyatrosu oyuncuları tarafından Van Devlet Tiyatrosunda dün sahnelen Engelsiz Yaşam adlı tiyatro oyununda, engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı zorluklar komedi penceresinden ele alındı.

Büyük ilgi gören oyunun ardından bir açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hizmet bölgemiz genelinde düzenlediğimiz etkinliklerimizi bu anlamlı tiyatro oyunu ile sürdürdük. Bu hafta içerisinde engelli vatandaşlarımız ile spor müsabakalarında buluşup farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Yeterince seversek hiçbir engel kalmaz”

“Biliyoruz ki; en büyük engel sevgisizliktir ve yeterince seversek hiçbir engel kalmaz” diyen Özbayram, “Engelli bireylerin toplumsal yaşam içerisinde karşılaştığı zorlukları gidermek ve onların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Elbirliği ile gönüllü olarak severek ve isteyerek engelleri birlikte kaldırabileceğimize inanıyorum. İstemenin ve gönüllü olmanın engelleri nasıl kaldırdığına bir örnek vermek istiyorum. Hakkari’de işaret dili ile başvurusunu yapan tüketicimize yardımcı olamayan personelimiz bu durumu bizlere aktardığında, şirketimizin hizmet bölgemiz içerisinde yaşayan tüm insanlarımıza sorunlarını dinleme, anlama ve hizmetin yerine getirilmesi noktasında çözümcü ve insan odaklı yaklaşım sağlanması gibi bir vizyonunun olmasının gereği, işaret dili öğrenmesi için şirket olarak kendisine gereken tüm desteği verdik. Aldığı eğitim sonucunda başarı gösteren personelimiz işaret dilini öğrenerek engelli bireyler ile şirketimiz arasında iletişimi sağlamış oldu. Bu küçük örnekte olduğu gibi her şey istemekte, sevmekte ve gönüllü olmakta başlıyor. Sosyal sorumluluk projelerimizin en büyük motivasyonu vatandaşlarımızın memnun olmasıdır. Bu kapsamda bugüne kadar birçok çalışmanın içerisinde olduk, ancak daha fazlasını yapmak için tüm iyi niyetimiz ve gayretimizle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketimiz vizyonu gereği yaşama sevinci ile hayata tutunan engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacaktır. Biliyoruz ki; en büyük engel sevgisizliktir ve yeterince seversek hiçbir engel kalmaz” diye konuştu.

Yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı tiyatro oyununu; Van’da eğitim veren bazı okulların öğrencileri, öğretmenler, sporcular ve çok sayıda vatandaş izledi. Oyunun sonunda Güleryüz Engelliler Sahne Tiyatrosu adına söz alan Ercan Okçu, “Engelliye, sanata ve sanatçıya karşı duyarlı davranışından ötürü VEDAŞ ailesine ve tüm Van halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.